جنبلاط يتصل متضامنًا بالشيخ الهجري: لتلاقي الوطنيين حول حقوق الشعب السوري ووحدة سوريا والخلاص من نظام الاستبداد

أجرى النائب السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً بشيخ عقل طائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، معرباً عن تضامنه معه ومع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم، ومن أجل كافة المطالب الوطنية المشروعة التي يرفعها الشعب السوري في جميع المناطق.