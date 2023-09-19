أسفت وزارة الخارجية والمغتربين "لتجدد الاعمال العسكرية في اقليم ناغورني كاراباخ"، وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء هذا الاعمال الحربية المستجدة والقتل والتدمير ".
الصحافية راغدة درغام لـ"الجديد": الولايات المتحدة تتحفظ على الطروحات الفرنسية والاميركيون ليسوا مرتاحين لطريقة التعامل الفرنسي مع المبادرة ويريدون مبادرة لبنانية لبنانية اكثر ويريدون دورا لقطر التي تحاول ان تتوسط بين الفرنسيين والاميركيين ليكون هناك قاسم مشترك
قالت الصحافية راغدة درغام في اتصال مع الجديد من نيويورك : "يبدو ان هناك تباين واختلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الخماسية حول لبنان ولم يصدر بيان عن اللقاء الذي دعت اليه فرنسا في مقر البعثة الفرنسية بالامم المتحدة. "