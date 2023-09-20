دريان التقى وفوداً مهنئة بتمديد ولايته

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء: "هي زيارة من ضمن الزيارات الدائمة لسماحة المفتي، خصوصًا وأننا مقبلون الأسبوع القادم على انتخابات المجلس الشرعي، وبالتالي قدومنا هو لنكون في أجواء هذه الانتخابات".



اضاف: "باركنا له بالتمديد، فالمرحلة الجديدة حساسة جداً، وبحاجة إلى استمرارية عمل دار الفتوى في ظل الظروف الاجتماعية التي يمر بها البلد، وبالنسبة إلينا يجب علينا العمل سوياً مع دار الفتوى لتحسين ظروف أهلنا وحالتهم الاجتماعية في العاصمة بيروت والمناطق، وكل لبنان."



وتابع: "كما تداولنا مع سماحته في الموضوع الذي حصل مؤخراً على الصعيد الإعلامي، الذي يسيء أول ما يسيء للبنان وإلى بيروت، وقد أدى ذلك إلى نشوب الخلاف بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. سمعنا من سماحته اليوم ما جرى في اجتماعه مع الطرفين – وكان بالطبع إيجابيًّا جداً – وتمنينا على سماحته أن تكون التصريحات الصادرة عن بعض المشايخ أقل حدِّيَّة لتسهم في تهدئة النفوس، ولنكون إيجابيين مع تأكيدنا وحرصنا على عمل المؤسسات، بأن يكون دائماً تحت القانون."



واشار الى انه عرّف المفتي دريان على جمعية "رؤية بيروت" التي يترأسها زياد دمياطي، والتي بدأت عملها منذ حوالى ثلاثة أشهر، وأخذت العلم والخبر من وزارة الداخلية، وهي بتمويل كامل من مجموعة من اللبنانيين والبيروتيين، وبالتالي هي بتمويل داخلي، وبدأت اليوم العمل على مشاريع عدة منها "جامع العرب" في منطقة حي السلم، ومنطقة صبرا والعديد من المشاريع التي سنتكلم عنها لاحقًا"، واكد ان "لقاءاتنا مستمرة مع سماحة المفتي، وآمل في زيارتنا القادمة أن يكون عندنا رئيس جمهورية".



واستقبل المفتي دريان وفدا ضم النائب قاسم هاشم، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دله على رأس وفد من العلماء وشخصيات وفاعليات من حاصبيا ومرجعيون والعرقوب. وقدم له التهنئة بتمديد ولايته وتم التداول في الشؤون العامة وأوضاع البلد.



كما استقبل مجلس إدارة مستشفى الحبتور للتهنئة ضم الدكتور هيثم الصمد، الدكتور ربيع الصمد وصلاح جبارة الذين اعربوا عن تقديرهم "العالي للدور الذي يقوم به سماحة المفتي على مختلف الصعد"، وتمنوا له "النجاح الدائم في مسيرته الدينية والوطنية".