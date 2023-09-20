الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

دريان التقى وفوداً مهنئة بتمديد ولايته

2023-09-20 | 06:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دريان التقى وفوداً مهنئة بتمديد ولايته
دريان التقى وفوداً مهنئة بتمديد ولايته

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب وضاح الصادق الذي قال بعد اللقاء: "هي زيارة من ضمن الزيارات الدائمة لسماحة المفتي، خصوصًا وأننا مقبلون الأسبوع القادم على انتخابات المجلس الشرعي، وبالتالي قدومنا هو لنكون في أجواء هذه الانتخابات".

اضاف: "باركنا له بالتمديد، فالمرحلة الجديدة حساسة جداً، وبحاجة إلى استمرارية عمل دار الفتوى في ظل الظروف الاجتماعية التي يمر بها البلد، وبالنسبة إلينا يجب علينا العمل سوياً مع دار الفتوى لتحسين ظروف أهلنا وحالتهم الاجتماعية  في العاصمة بيروت والمناطق، وكل لبنان."

وتابع: "كما تداولنا مع سماحته في الموضوع الذي حصل مؤخراً على الصعيد الإعلامي، الذي يسيء أول ما يسيء للبنان وإلى بيروت، وقد أدى ذلك إلى نشوب الخلاف بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي. سمعنا من سماحته اليوم ما جرى في اجتماعه مع الطرفين – وكان بالطبع إيجابيًّا جداً – وتمنينا على سماحته أن تكون التصريحات الصادرة عن بعض المشايخ أقل حدِّيَّة لتسهم في تهدئة النفوس، ولنكون إيجابيين مع تأكيدنا وحرصنا على عمل المؤسسات، بأن يكون دائماً تحت القانون."

واشار الى انه عرّف المفتي دريان على جمعية "رؤية بيروت" التي يترأسها زياد دمياطي، والتي بدأت عملها منذ حوالى ثلاثة أشهر، وأخذت العلم والخبر من وزارة الداخلية، وهي بتمويل كامل من مجموعة من اللبنانيين والبيروتيين، وبالتالي هي بتمويل داخلي، وبدأت اليوم العمل على مشاريع عدة منها "جامع العرب" في منطقة حي السلم، ومنطقة صبرا والعديد من المشاريع التي سنتكلم عنها لاحقًا"، واكد ان "لقاءاتنا مستمرة مع سماحة المفتي، وآمل في زيارتنا القادمة أن يكون عندنا رئيس جمهورية".    

واستقبل المفتي دريان وفدا ضم النائب قاسم هاشم، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دله على رأس وفد من العلماء وشخصيات وفاعليات من حاصبيا ومرجعيون والعرقوب. وقدم له التهنئة بتمديد ولايته وتم التداول في الشؤون العامة وأوضاع البلد.

كما استقبل مجلس إدارة مستشفى الحبتور للتهنئة ضم الدكتور هيثم الصمد، الدكتور ربيع الصمد وصلاح جبارة الذين اعربوا عن تقديرهم "العالي للدور الذي يقوم به سماحة المفتي على مختلف الصعد"، وتمنوا له "النجاح الدائم في مسيرته الدينية والوطنية".
مقالات ذات صلة
دريان التقى وفوداً مهنئة بتمديد ولايته

محليات

عبداللطيف دريان

دار الفتوى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفرزلي من دار الفتوى: لانتخاب رئيس جمهورية يؤمن بتطبيق الدستور ويحافظ عليه
وزير الدفاع: الاتحاد الاوروبي ملتزم تجاه لبنان وشعبه وصولاً إلى طريق التعافي

اقرأ ايضا في محليات

ميقاتي التقى أردوغان وعباس والسوداني في نيويورك: ما يحصل بعين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية
07:56

ميقاتي التقى أردوغان وعباس والسوداني في نيويورك: ما يحصل بعين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، في سياق مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

07:56

ميقاتي التقى أردوغان وعباس والسوداني في نيويورك: ما يحصل بعين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في نيويورك، في سياق مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023