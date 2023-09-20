سرقة بـ 100 الف دولار أميركي في بعلبك

اقدم مجهولون ليلاً بسرقة محتويات وتجهيزات عائدة لإدارة المستشفى الاهلي في دورس المقفلة منذ العام ٢٠٠٢، وشملت المسروقات كابلات نحاسية ومضخات للمياه والمازوت وخزائن للمطابخ وقوالب وأبواب المينيوم وحوالي ٣٠ قارورة اوكسجين وبنج ومفروشات وقوالب طبية وقدرت قيمة المسروقات ب ١٠٠ الف دولار اميركي، وهي المرة الثالثة التي يتعرض لها المستشفي للسرقة منذ اتخاذ قرار اقفاله.

