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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-09-27 | 01:13
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

الجمهورية:

- دعا نواب في تكتل وسطي إلى تنظيم الخلافات بين قوى المعارضة منعا ً لتفاقمها.

- أثار نشاط كريمة رئيس سابق في موضوع النازحين إمتعاض رئيس حزب نسيب لها.

- سخر أحد المسؤولين من النصائح التي وجهت اليه على خلفية ً تكليفه بمهمة هامة معتبرا ً أن نتائج مساعيه صفر اليوم وغدا وبعد أعوام.

 

 البناء

- قال مصدر نيابي في بيروت إن إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إنهاء مبادرته القائمة على الدعوة لحوار لسبعة أيام موضوعه محدّد برئاسة الجمهورية حصراً تليه جلسات انتخاب متتابعة حتى إنجاز الانتخاب بسبب رفض أطراف مسيحية أساسية للمبادرة والتراجع الذي ظهر من داعمي المبادرة الفرنسي والسعودي خارجياً وبكركي والتيار الوطني الحر داخلياً، يعني أن الأميركي كجهة وازنة تملك قدرة تأثير واسعة في الخارج والداخل قرّرت أن لا انتخابات رئاسية في القريب.

 

- استبعد مرجع إقليمي أن تنسحب القوات الأميركية من العراق وتبقى في سورية لأن عمق القوات في سورية وخط إمدادها وخط تهريب النفط كلها في العراق. واعتبر إعلان رئيس الحكومة العراقي عن الاستغناء عن قوات التحالف الدولي تعبير عن قرار أميركي عراقي مشترك لا بد أنه يضمّ إيران بتهيئة المناخ للانسحاب الأميركي من سورية والعراق، حيث التلبية الأميركية للطلب العراقي أفضل تغطية للانسحاب.

 

اللواء:

- رفض وزير معني الردّ على سؤال يتعلق بحقيقة الخلاف المفتوح مع رئيس لجنة نيابية، حول خيارات تشغل مواقع القرارات المحلية والخارجية.

- نُصح مسؤول مالي صاعد، بالاقلال من المناسبات العلنية، ذات الطابع الاجتماعي والتي من شأنها أن تُضعف الصورة الايجابية التي تكوَّنت لدى الرأي العام عنه..

- وصف الموقف الذي جاهر به الموفد الرئاسي الفرنسي بأنه تمهيد لوقف دوره كوسيط أو دعوة لفرض عقوبات مالية على لبنان!

 

نداء الوطن:

 

- لوحظ أنّ تضارباً في المعطيات بدا جلياً بين وزير الطاقة وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان ازاء ساعات التغذية، اذ أعلن الأول منذ فترة وجيزة أنّ «التغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الأول لأن المخزون من الفيول العراقي معرض للنضوب» وذلك على أثر ردّ باخرة الفيول، فيما أعلنت المؤسسة يوم الإثنين أنّها «ستعمد إلى زيادة التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين (2) إضافيتين يومياً زيادة على عدد الساعات المقرر عموماً».

- يتردد أنّ مؤسسة كهرباء لبنان خصصت عائدات بدل التأهيل الذي تستوفيه من المشتركين لتغطية كلفة عقد استشفاء للمستخدمين في الدرجة الاولى.

- تبين أنّ رئيس مجلس ادارة احد المستشفيات الجامعية التابع لوقف احدى الطوائف قد خصص نفسه براتب ومخصصات شهرية تتجاوز الـ25 ألف دولار نقداً.

 

 

 

الأنباء الإلكترونية:

 

*تحوّل كبير

 

تحوّل كبير في موقف خارجي تجاه الازمة اللبنانية، الأمر الذي لم يُطرَح في لقاءات بيروت.

 

*تسريبات مضخمة

 

تسريبات مضخمة بما يتعلق باجراءات تجاه لبنان وبعضها لا يخلو من الخلفية السياسية

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