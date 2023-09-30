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محليات

باسيل : بيت الياس سكاف يجب ان يظل مفتوحا

2023-09-30 | 13:49
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باسيل : بيت الياس سكاف يجب ان يظل مفتوحا
باسيل : بيت الياس سكاف يجب ان يظل مفتوحا

في إطار جولته على المرجعيات والعائلات السياسية في زحلة استقبلت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزل الراحل الياس سكاف بمدينة زحلة

وحضر اللقاء اعضاء المكتب السياسي للكتلة الشعبية والنائب سليم عون وعدد من نواب ومستشاري باسيل في التيار الوطني وتناول البحث شؤونا مناطقية وزحلية على وجه الخصوص .

كما قال باسيل امام سكاف إنه يهتم كثيرا لإنماء زحلة وهو يرى فيها مدينة في قلب التطور والحداثة ولا تعّد من مناطق الاطراف, وإن علينا أن نُبقي هذا التطور ونعززه ونُعلي شأن بيوتها السياسية العاملة على خدمات الناس ونقّوي حضورهم مضيفا : إن بيت الياس سكاف يجب ان يظل مفتوحا, مثنياً على مساعي رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف وجهودها في سياسة البيت المفتوح.

وقد ردت سكاف بالترحيب بباسيل في منزل العائلة وقالت ان الوضع الحالي والازمات المتراكمة في لبنان ككل تستلزم تضامناً وتظافر قوى بين جميع المكونات , واعتبرت ان حجم الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون تستدعي من الجميع التخلي عن سياسة المتاريس والعمل سويا ًللانقاذ لأن الهيكل اذا ما سقطت فأنه سيقسط على رؤوس الجميع.

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محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

ميريام سكاف

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