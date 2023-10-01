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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-10-01 | 01:52
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي بطقس خريفي غير مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر في الأيام المقبلة بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر.

ويحمل المنخفض الجوي معه أمطاراً متفرقة غزيرة في بعض المناطق وعلى فترات خصوصاً على السواحل والجبال، مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

– الحرارة: بين 22 و 28 درجة ساحلاً، بين 13 و 27 درجة بقاعاً وبين 17 و23 درجة على الـ1000 متر

– الجو: غائم وممطر أحياناً

– الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصاً جبلاً وسرعتها بين 30 و 60كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 60 و95 %.


– الضغط الجوي السطحي: 1014 hpa

الرؤية: جيدة تسوء محليا بسبب الضباب

– حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا خصوصاً صباحاً وشمالاً وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: بين 22 و 27 درجة ساحلاً، بين 12 و25 درجة بقاعاً وبين 16 و 22 درجة على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا تنشط احياناً وسرعتها بين20 و 50 كم/س.

الثلاثاء: طقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحياناً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين 21 و 27 درجة ساحلاً، بين 12 و 23 درجة بقاعاً وبين 15 و 21 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً تنشط أحياناً وسرعتها بين 20 و 50 كم/س.
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