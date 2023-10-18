تطورات ساخنة وتوتر أمام السفارة الأميركية في عوكر

جان عزيز لـ"وهلق شو": هناك 3 فرضيات حول إطلاق النار على السفارة الأميركية فهي إما رسالة إلى واشنطن عبر بريد عوكر أو حلقة من سلسلة محاولة زعزعة الاستقرار او مسألة "ولادية" وهناك 3 موقوفين بهذه الحادثة