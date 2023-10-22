تل أبيب شهدت تظاهرات تطالب نتانياهو بالاستقالة







تظاهر المئات من عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب ليل السيت، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاستقالة واعترافه بالفشل وإعادة أبنائهم إلى غزة.

