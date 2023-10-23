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محليات

هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟

2023-10-23 | 03:03
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هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟
هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟

طقس مستقر مع إستمرار الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. قد يخرق هذا الإستقرار بعض الزخات من المطر الرعدي على الجبال خاصة الشمالية اليوم وغدًا والثلاثاء بعد الظهر.

وإليكم درجات الحرارة للأيام المقبلة:

الإثنين:

١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

الثلاثاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع إحتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٨ ساحلًا وبين ١١ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الأربعاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟

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