هل من أمطار خفيفة في الأيام المقبلة؟

وإليكم درجات الحرارة للأيام المقبلة:

الإثنين:

١- الحرارة: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

الثلاثاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية مع إحتمال خفيف لبعض زخات المطر على الجبال والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٢٨ ساحلًا وبين ١١ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الأربعاء: مشمس ويتخلل الجو سحب عالية والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س