بالفيديو - لحظة إستهداف موقع #جلّ_العلام المعادي pic.twitter.com/d0BLbodhTp
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 4, 2023
بالفيديو - لحظة إستهداف موقع #جلّ_العلام المعادي pic.twitter.com/d0BLbodhTp
الجديد في مواكبة مستمرة للوضع جنوباً
آخر التطورات الأمنية من جنوب لبنان
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما رسمه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من معادلات، وما حدده من مسارات للمرحلة المقبلة في خطابه الواضح في غموضه وخياراته المفتوحة، ينطلق من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والقومية، وهذا الخطاب أبقى العدو في دائرة القلق والهاجس لعدم معرفته بالخطوة التالية للمقاومة أو فهمه لما ستقوم به، وما يهمنا بالدرجة الأولى أن يقرأ العدو ومن ورائه الإدارة الأميركية كل كلمة، وأن يبنوا حساباتهم على كل حرف في هذا الخطاب، وكل حرف له معنى يترجم في الميدان.