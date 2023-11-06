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محليات

فضل الله دان فاجعة عيناتا: وحدت اللبنانيين ضد العدو و هي جريمة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالمجازر

2023-11-06 | 05:01
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فضل الله دان فاجعة عيناتا: وحدت اللبنانيين ضد العدو و هي جريمة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالمجازر
فضل الله دان فاجعة عيناتا: وحدت اللبنانيين ضد العدو و هي جريمة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالمجازر

فضل الله دان فاجعة عيناتا: وحدت اللبنانيين ضد العدو و هي جريمة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالمجازر

 أصدر العلامة السيد علي فضل الله بيانا، دان فيه بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق سيارة مدنية أدت الى إستشهاد ثلاث فتيات مع جدتهن في قرية عيناتا الجنوبية، وقال: "احترقت قلوبنا ألما وإعتصرت حزنا لمشهد الجريمة النكراء التي أقدم العدو الصهيوني على ارتكابها والتي أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات بعمر الورد وهم ريماس وتالين وليان شور مع جدتهن سميرة أيوب والتي تأتي في سياق سجله الحافل على مدى تاريخه بالجرائم والمجازر والتي تشهد تصعيدا غير مسبوق في لبنان وغزة وذلك في ظل صمت هذا العالم الذي لا يحرك ساكنا امام هول هذه المآسي بل نجده يدعمه ويختلق التبريرات والأعذار له".
 
أضاف :"إننا، إذ ندين بشدة هذه الفاجعة التي ألمت باللبنانيين جميعا ووحدت مشاعرهم وأحاسيسهم على رفضها وإدانتها، فإننا نشاطر عائلات الشهداء المظلومين الحزن والاسى ونسأل المولى الشفاء العاجل للوالدة وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وعظيم الأجر الذي وُعد الشهداء والمجاهدون والصابرون به:} إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
فضل الله دان فاجعة عيناتا: وحدت اللبنانيين ضد العدو و هي جريمة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالمجازر

محليات

علي فضل الله

عيناتا

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