تعميم صورة موقوف لقيامه بعدة جرائم إحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّـالي:

"بتاريخ 31-10-2023، ونتيجةً لعمليات الرّصد والتّعقّب، تمكّنت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من إلقاء القبض على المدعو:

ع. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

لقيامه بعدة جرائم احتيالية بحيث كان يقرض المواطنين مبالغ مالية مقابل رهن كميات من الذهب.

بتفتيشه عُثِرَ بحوزته على مسدّسٍ حربي ومبلغ من المال.

كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب /22/ مذكرة توقيف بجرم احتيال.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".