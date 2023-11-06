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مراسلة الجديد : مجموعة غارات من العدو الاسرائيلي استهدفت منطقة اللبونة الناقورة اضافة الى رماية 8 قذائف من المدفعية الاسرائيلية على منطقة اللبونة ايضاً
2023-11-06 | 12:29
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مراسلة الجديد : مجموعة غارات من العدو الاسرائيلي استهدفت منطقة اللبونة الناقورة اضافة الى رماية 8 قذائف من المدفعية الاسرائيلية على منطقة اللبونة ايضاً
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مراسلة الجديد : مجموعة غارات من العدو الاسرائيلي استهدفت منطقة اللبونة الناقورة اضافة الى رماية 8 قذائف من المدفعية الاسرائيلية على منطقة اللبونة ايضاً
محليات
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