الجمهورية: تباحث بين عدد من الديبلوماسيين ومسؤولين لبنانين في خطاب الأمين العام لحزب الله

كشفت مصادر مسؤولة لصحيفة الجمهورية، انّ "عدداً من السفراء والديبلوماسيين تواصلوا خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع الماضي، مع مستويات وشخصيات لبنانية سياسية وغير سياسية، تركّزت في معظمها على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، محاولةً الحصول على اجابات حول ما قصده بالاحتمالات والخيارات المفتوحة، ومشدّدة في الوقت نفسه على عدم توتير الجبهة الجنوبية.