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محليات

طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات إضافية الى الرياض وجدة

2023-11-07 | 07:16
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طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات إضافية الى الرياض وجدة
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات إضافية الى الرياض وجدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان:

"تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للجدول التالي:
رقم الرحلة    من    الى    الاقلاع    الوصول    الأيام
ME424    بيروت    الرياض    8:25    11:40    الخميس والأحد اعتباراً من 9 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول.
ME425    الرياض    بيروت    12:40    14:15    
ME364    بيروت    جدة    8:55    12:25    الاربعاء والسبت اعتباراً من 11 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول". 
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات إضافية الى الرياض وجدة

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طيران الشرق الأوسط

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