طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات إضافية الى الرياض وجدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان:



"تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للجدول التالي:

رقم الرحلة من الى الاقلاع الوصول الأيام

ME424 بيروت الرياض 8:25 11:40 الخميس والأحد اعتباراً من 9 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول.

ME425 الرياض بيروت 12:40 14:15

ME364 بيروت جدة 8:55 12:25 الاربعاء والسبت اعتباراً من 11 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول".