الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

طيران الشرق الأوسط تعلن تعديل جدول الرحلات الى بغداد

2023-11-07 | 07:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طيران الشرق الأوسط تعلن تعديل جدول الرحلات الى بغداد
طيران الشرق الأوسط تعلن تعديل جدول الرحلات الى بغداد

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان:


"تعديل جدول رحلاتها من والى العاصمة العراقية بغداد لتصبح فقاً للجدول التالي:
رقم الرحلة    من    الى    الاقلاع    الوصول    الايام
ME322    بيروت    بغداد    11:30    14:00    كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023
ME323    بغداد    بيروت    15:00    15:35    كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023
ME322    بيروت    بغداد    10:00    12:30    نهار السبت بتاريخ 11/11/2023
ME323    بغداد    بيروت    13:30    14:05    نهار السبت بتاريخ 11/11/2023
ME322    بيروت    بغداد    10:00    12:30    كل نهار سبت وأحد اعتباراً  من 12/11/2023
ME323    بغداد    بيروت    13:30    14:05    كل نهار سبت وأحد اعتباراً  من 12/11/2023
ME322    بيروت    بغداد    11:00    13:30    كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023
ME323    بغداد    بيروت    14:30    15:05    كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023".
طيران الشرق الأوسط تعلن تعديل جدول الرحلات الى بغداد

محليات

طيران الشرق الأوسط

بغداد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إجتماع تنسيقي بين قيادتي منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله
هوكستين عقب لقائه الرئيس بري في عين التينة: الولايات المتحدة الأميركية مهتمّة بالملفّ اللبناني الى حدٍ كبير وبالتالي لا رغبة لدينا بإنتقال النزاع من غزة الى الجبهة اللبنانية

اقرأ ايضا في محليات

تفاصيل اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي آموس هوكستين في عين التينة
Play
07:58
Play

تفاصيل اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي آموس هوكستين في عين التينة

تفاصيل اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي آموس هوكستين في عين التينة

07:58

تفاصيل اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي آموس هوكستين في عين التينة

تفاصيل اللقاء بين الرئيس بري والموفد الأميركي آموس هوكستين في عين التينة

إجتماع تنسيقي بين قيادتي منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله
07:54

إجتماع تنسيقي بين قيادتي منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله


عقدت قيادتا منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله اجتماعاً تنسيقياً في منزل رئيس بلدية الفرديس الشيخ بسام سليقا.

07:54

إجتماع تنسيقي بين قيادتي منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله


عقدت قيادتا منطقة حاصبيا ومرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله اجتماعاً تنسيقياً في منزل رئيس بلدية الفرديس الشيخ بسام سليقا.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023