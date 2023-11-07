علي بركة لـ #هنا_بيروت: اللواء إبراهيم لديه علاقات عربية واسعة ونرحب بدوره كما نرحب بأي جهد عربي ولا موعد مرتّب لهنية لزيارة لبنان

خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبدالواحد لـ "وهلق شو" : بايدن يريد حل الدولتين بالحفاظ على المكتسبات الإسرائيلية وربما كان هناك ضغوط على بعض الدول العربية لتمرير هذا الأمر