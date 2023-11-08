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المكتب الاعلامي لوزير الدفاع رداً على الجديد اكد ان اللقاء الاخير بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع كان خلال اللقاء التشاوري ولم يحصل اي لقاء آخر بعده
2023-11-08 | 13:36
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المكتب الاعلامي لوزير الدفاع رداً على الجديد اكد ان اللقاء الاخير بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع كان خلال اللقاء التشاوري ولم يحصل اي لقاء آخر بعده
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المكتب الاعلامي لوزير الدفاع رداً على الجديد اكد ان اللقاء الاخير بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع كان خلال اللقاء التشاوري ولم يحصل اي لقاء آخر بعده
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