"الجمهورية": ميقاتي إلى الرياض... وهذا ما ستتضمنه كلمته امام القمة العربية

وعلمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر السرايا الحكومية ان الكلمة التي سيلقيها ميقاتي في القمة العربية هي قيد الاعداد وسيركز فيها على ضرورة وقف المجازر في غزة، والاعمال العدوانية، والدعوة الى الضغط على العدو لوقف اعتداءاته في الجنوب واحترام القرار الدولي ١٧٠١ والعودة الى مبادرة السلام العربية التي اعلنت في قمة بيروت عام 2002.