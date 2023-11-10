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ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة حكومية .. ماذا في جدول اعمالها ؟
2023-11-10 | 03:39
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ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة حكومية .. ماذا في جدول اعمالها ؟
ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة حكومية .. ماذا في جدول اعمالها ؟
لمتابعة التفاصيل :
السيد(ة) الوزير(ة) .pdf
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