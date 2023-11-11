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محليات

ميقاتي من الرياض: نحن مدعوون للتضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وحل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع العربي الاسرائيلي

2023-11-11 | 10:20
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ميقاتي من الرياض: نحن مدعوون للتضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وحل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع العربي الاسرائيلي
ميقاتي من الرياض: نحن مدعوون للتضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وحل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع العربي الاسرائيلي

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في"القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأنه "على وقع الدم العربي المتدفِّقِ في فلسطين ولبنان من دون رادع، وبكاءِ الأطفالِ والنساءِ الثكالى فوقَ أشلاءِ الذين استُشهدوا من أهلِنا، نجتمع اليوم لنؤكّد لأنفسنا أولاً ولكل العالم تاليًا، محورية قضية فلسطين أرضاً وشعباً، وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعاً".

وجاء في نص الكلمة:

"فأمام صورة المشهد الدامي في قطاع غزة،
وأمام مشهد الطفولة التي تُنْحَرُ هناك مع سبق الإصرار والترصد،
وامام مشهد الاعتداء الاسرائيلي القاتل على الصحافيين والفتيات الثلاث اللاتي استشهدن مع جدتهن بالغدر الاسرائيلي في جنوب لبنان، 
وأمام مشهد التدمير الممنهج... تسقط ُكلُّ مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزناً، ولا يردعها قانون دولي ولا ضمير انساني.
لذلك، في هذه اللحظة التي تجمعُنا في بلاد الحرمين الشريفين، نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة.كلنا استعرضنا الوضع الكارثي ولكن علينا أن ننتقل الى مربع القرار.فغزة تستغيثكم فلا تردوها خائبة.

صاحب السمو الملكي،أصحاب الفخامة والسمو والسيادة،
فلسطين قضية عربية أولًا وأخيرًا، ونكبتُها نزلَت بعالمنا العربي ومزَّقَت شرقَه عن غربِه، ومشروعُ التوسّعِ والتهجير ما زال أساس السياسة الإسرائيلية. لذلك، نحن مدعوون لأن نُطلق صرخة انسانية واحدة، بأن وجعَ فلسطين هو وجعُنا، ودمَها دمُنا، ومصيرَها مصيرنا، فهي مهد السيد  المسيح ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية.
 
ومن أجل التوصُّل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، يبقى "حل الدولتيْن" بمثابة أفضل المسارات للمضي قُدُماً والسعي إلى بناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً على أساس "مبادرة السلام العربية" التي اطلقت في قمة بيروت عام 2002.

 أصحاب الجلالة والفخامة،أصحاب الفخامة والسمو والسيادة،
 إن ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701. ولقد بادرت شخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية، ووجَّهْتُ التحذيراتِ، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة.
 
إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. لكننا شعب ما رَضِي، ولن يرضى بالاعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه، وبخاصة الأطفال والنساء.
 
وبالرغم من كل هذا وذاك، نُجدّد اليوم أمامكم التزام لبنان الشرعية الدولية - لا سيما القرار 1701 - ونُشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا.
 
كنا في لبنان ولا نزال مع فلسطين، ودفعنا - وما زِلْنا - ثمنَ العدوان الإسرائيلي. وما الوهنُ البادي على بنية دولتنا إلا بسبب وقوعِها على هذا الفالق الزلزالي الذي أدّى بها إلى الإيغالِ في الفراغ والتفريغ. لكننا تعوَّدْنا منكُم النجدة وأنتم أهلها، ولست بحاجة إلى التأكيد على أن جميع اللبنانيين من دون استثناء يقفون إلى جانب غزة وفلسطين، وهم يأملون أن يكون لهم جميع العرب حضنًا  وحصنا لدرء الانهيار".
ميقاتي من الرياض: نحن مدعوون للتضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وحل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع العربي الاسرائيلي

محليات

نجيب ميقاتي

السعودية

الرياض

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ممثل حماس في ضيافة فرنجية بـ بنشعي
12:18

ممثل حماس في ضيافة فرنجية بـ بنشعي

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في مكتبه في بنشعي ممثل حركة حماس في لبنان دكتور أحمد عبد الهادي بحضور عضو المكتب السياسي في المرده مسؤول طرابلس الأستاذ رفلي دياب وكان عرض لآخر التطورات العسكرية والانسانية في قطاع غزة وتأكيد على دعم المقاومة الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة.

12:18

ممثل حماس في ضيافة فرنجية بـ بنشعي

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في مكتبه في بنشعي ممثل حركة حماس في لبنان دكتور أحمد عبد الهادي بحضور عضو المكتب السياسي في المرده مسؤول طرابلس الأستاذ رفلي دياب وكان عرض لآخر التطورات العسكرية والانسانية في قطاع غزة وتأكيد على دعم المقاومة الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة.

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