المتحدث بإسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس يشرح وضع المستشفيات : ساعات قليلة تفصلنا عن الشـلـــل التام

المتحدث الرسمي بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس لـ الجديد: الكثير من الأقسام تم استهدافها في مستشفى الشفاء ومستشفى القدس خرج عن الخدمة رغم وجود 14 ألف نازح فيه