الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
05:20
بالفيديو - إستنفار كبير في روما بسبب أسد هارب من السيرك
03:53
بالفيديو - بوتين يلقي نكتة عن الجيش الإسرائيلي
15:28
فيديو يوّثق لحظات مريبة... تمساح ضخم هارب يثير الذعر في محافظة سعودية!
14:04
"أعيدوا المحتجزين حالاً"... بالصور - تظاهرات تل أبيب تطالب بإطلاق سراح المحتجزين
14:00
نيكولا معوض يعلنها: انا الممثل اللبناني الاول في مصر
محليات
المتحدث بإسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس يشرح وضع المستشفيات : ساعات قليلة تفصلنا عن الشـلـــل التام
2023-11-12 | 05:34
A-
A+
المتحدث بإسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس يشرح وضع المستشفيات : ساعات قليلة تفصلنا عن الشـلـــل التام
مقالات ذات صلة
المتحدث الرسمي بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس لـ الجديد: الكثير من الأقسام تم استهدافها في مستشفى الشفاء ومستشفى القدس خرج عن الخدمة رغم وجود 14 ألف نازح فيه
الرئيس المصري: لا يمكن تبرير الحرب بغزة بالدفاع عن النفس و يجب وقف ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان
محمود عباس : لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية في قطاع غزة و القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين
المتحدث بإسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس يشرح وضع المستشفيات : ساعات قليلة تفصلنا عن الشـلـــل التام
محليات
فلسطين
غزة
العودة الى الأعلى
إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة "يفتاح" في الجليل الأعلى
غسان ريفي : قوة الردع التي ثبتها حزب الله هي التي تتحكم في المشهد
اقرأ ايضا في محليات
10:22
إعلام العدو: "الجيش الإسرائيلي" يستعد لتوجيه "ضربة شديدة" لحزب الله رداً على تصعيد الأخير هجماته اليوم
10:22
إعلام العدو: "الجيش الإسرائيلي" يستعد لتوجيه "ضربة شديدة" لحزب الله رداً على تصعيد الأخير هجماته اليوم
10:07
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
10:07
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
10:00
مراسل الجديد: سقوط قذيفة في وادي السلوقي والعدو ينفّذ عملية تمشيط على أطراف وادي هونين
10:00
مراسل الجديد: سقوط قذيفة في وادي السلوقي والعدو ينفّذ عملية تمشيط على أطراف وادي هونين
يحدث الآن
محليات
10:07
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
محليات
10:00
مراسل الجديد: سقوط قذيفة في وادي السلوقي والعدو ينفّذ عملية تمشيط على أطراف وادي هونين
محليات
09:52
إعتصام أمام السفارة المصرية تضامناً مع غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:09
وزير الحرب الإسرائيلي: سكان بيروت سيواجهون مصير غزة... وهذا ما قاله رداً على كلام نصرالله
10:07
بالفيديو - حزب الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية
2023-11-10
إذاعة جيش العدو: بدأ الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف حزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدروع والدبابات اليوم
07:29
بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد لإستهداف تموضع لجنود العدو قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل
09:31
نتنياهو: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى
11:24
تعنيف ومحاولة إيذاء... ماذا جرى في إذاعة لبنان صباح اليوم؟
بالفيديو
بالفيديو
09:52
إعتصام أمام السفارة المصرية تضامناً مع غزة
09:04
الجديد تواكب آخر التطورات في جنوب لبنان
08:59
عودة التوتر الحدودي.. الجديد تواكب آخر التطورات في جنوب لبنان
07:40
الجديد تواكب آخر التطورات في جنوب لبنان
07:34
تصعيد مستمر في جنوب لبنان
05:27
تغطية مستمرّة لآخر التطورات الميدانية والمستجدات في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:09
وزير الحرب الإسرائيلي: سكان بيروت سيواجهون مصير غزة... وهذا ما قاله رداً على كلام نصرالله
عربي و دولي
11:09
وزير الحرب الإسرائيلي: سكان بيروت سيواجهون مصير غزة... وهذا ما قاله رداً على كلام نصرالله
منوعات
03:53
بالفيديو - بوتين يلقي نكتة عن الجيش الإسرائيلي
منوعات
03:53
بالفيديو - بوتين يلقي نكتة عن الجيش الإسرائيلي
منوعات
11:24
تعنيف ومحاولة إيذاء... ماذا جرى في إذاعة لبنان صباح اليوم؟
منوعات
11:24
تعنيف ومحاولة إيذاء... ماذا جرى في إذاعة لبنان صباح اليوم؟
محليات
07:29
بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد لإستهداف تموضع لجنود العدو قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل
محليات
07:29
بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد لإستهداف تموضع لجنود العدو قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل
محليات
04:05
وليد جنبلاط يقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية
محليات
04:05
وليد جنبلاط يقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية
عربي و دولي
12:06
البيان الختامي لـ قمة الرياض... إليكم ما جاء فيه
عربي و دولي
12:06
البيان الختامي لـ قمة الرياض... إليكم ما جاء فيه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023