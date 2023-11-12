بالفيديو - حزب الله ينشر مشاهد لإستهداف تموضع لجنود العدو قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل

بالفيديو - مشاهد من عملية إستهداف #حزب_الله تموضعاً لجنود جيش العدو قرب موقع #العاصي مقابل بلدة #ميس_الجبل pic.twitter.com/LGk0ATuTK1
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2023
بالفيديو - مشاهد من عملية إستهداف #حزب_الله تموضعاً لجنود جيش العدو قرب موقع #العاصي مقابل بلدة #ميس_الجبل pic.twitter.com/LGk0ATuTK1
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