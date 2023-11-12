بالفيديو - #حزب_الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية pic.twitter.com/CmUcEf76zj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2023
بالفيديو - #حزب_الله: مشاهد من عملية إستهداف وسائط جمع حربي تابعة لجيش العدو في محيط ثكنة المالكية pic.twitter.com/CmUcEf76zj
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