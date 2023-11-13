حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال
نشرت العلاقات الإعلامية في حزب الله إحصاء إستندت فيه الى وزارة صحة الإحتلال يظهر أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العدو في حيفا والشمال.
قد جاء الجدول البياني على الشكل التالي:
المنطقة المستشفى عدد المصابين
حيفا والشمال زيف صفد 717
حيفا والشمال نهاريا 529
حيفا والشمال رمبام 81
حيفا والشمال هلال يافيه 43
حيفا والشمال هكارميل 16
حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9
حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8
حيفا والشمال بني تسيون 2
المجموع 1405 مصاباً".