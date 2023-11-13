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محليات

حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال

2023-11-13 | 06:41
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حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال
حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال

نشرت العلاقات الإعلامية في حزب الله إحصاء إستندت فيه الى وزارة صحة الإحتلال يظهر أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العدو في حيفا والشمال.

قد جاء الجدول البياني على الشكل التالي: 
المنطقة            المستشفى عدد المصابين 
حيفا والشمال زيف صفد            717
حيفا والشمال نهاريا                  529
حيفا والشمال رمبام                  81
حيفا والشمال هلال يافيه              43
حيفا والشمال هكارميل              16
حيفا والشمال هميركاز بعوميك 9
حيفا والشمال م.ر.شمال (فوريا) 8
حيفا والشمال بني تسيون 2
المجموع 1405 مصاباً".  
حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال

محليات

حزب الله

العلاقات الإعلامية في حزب الله

حيفا

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