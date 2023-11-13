حزب الله: 1405 إصابات في مستشفيات العدو منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد بحيفا والشمال إستناداً لموقع رسمي للإحتلال

نشرت العلاقات الإعلامية في حزب الله إحصاء إستندت فيه الى وزارة صحة الإحتلال يظهر أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العدو في حيفا والشمال.