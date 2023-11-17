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محليات

رابطة معلمي التعليم الأساسي: بدل الإنتاجية حق للمعلمين النازحين ولا تعليم في الدوام المسائي دون أجر عادل

2023-11-17 | 05:54
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رابطة معلمي التعليم الأساسي: بدل الإنتاجية حق للمعلمين النازحين ولا تعليم في الدوام المسائي دون أجر عادل
رابطة معلمي التعليم الأساسي: بدل الإنتاجية حق للمعلمين النازحين ولا تعليم في الدوام المسائي دون أجر عادل


عقدت رابطة معلمي تعليم الأساسي اجتماعاً افتراضياً online بتاريخ 2023/11/16 مساءً ناقشت خلاله جدول الأعمال وأصدرت البيان الآتي:

إن الواقع الذي يعيشه الزملاء المعلمون الصامدون في قراهم أو النازحون عن المدارس التي أقفلت قسرا،  بسبب العدوان الصهيوني على وطننا، هو واقع مرير يفرض علينا أن نتوجه اليهم بالتحية والتضامن والوقوف إلى جانبهم دعماً لصمودهم، وانطلاقاً من ذلك تؤكد الرابطة على : 
 ١- ضرورة استفادة الزملاء ملاك ومتعاقدين والذين أقفلت مدارسهم قسراً من كامل بدل الإنتاجية وهذا حق لهم، فهم لم يختاروا الإقفال ولم يسعوا إلى التعطيل بل أن الحرب القائمة في قراهم فرضت عليهم النزوح بعد أن أقفلت مدارسهم بقرار من معالي وزير التربية .
٢- أن التعليم في الدوام المسائي يستوجب إعطاء أجور عادلة سبق أن أعلنتها الرابطة وهي ( 9 دولار أجر الساعة وتشمل الأجر والنقل والإنتاجية) أو ( 3 دولار أجر و 300 دولار بدل إنتاجية ) ، وقد أبلغت الجهات المعنية في الوزارة بهذا الأمر وننتظر أن يصدر ذلك بقرار واضح وإلا  لا تعليم ولا بداية للتدريس في الدوام المسائي . 
٣- تسديد المتوجب على الدول المانحة واليونيسف من مستحقات صناديق المدارس للأعوام السابقة قبل بدء التدريس ، وتأمين الكتاب المدرسي ومن دونه لا يمكن أن تنتظم عملية التعليم. 
٤ - يجب أن يشمل أي قرار حول الأجور في الدوام المسائي جميع العاملين غير المعلمين أي عمال المكننة وعمال النظافة أيضا وضرورة إفادتهم من بدل الإنتاجية . 
٥ - ضرورة تسريع المناقلات للمعلمين المتعاقدين أو الملاك من أجل ضمان استقرار العام الدراسي،  كما ونشدد على ضرورة البت بالسرعة اللازمة بطلبات التعاقد على نفقة صناديق المدرسة أو الأهل لا سيما وأنه مضى أكثر من شهر على بداية العام الدراسي ولا تزال هناك صفوف شاغرة من دون معلمين . 
ان الرابطة إذ تؤكد على ضرورة تلبية مطالبها الواردة أعلاه  تؤكد ايضاً حرصها في الدفاع عن حقوق المعلمين وتتطلع الى صرف بدل الإنتاجية اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم وأن تنتظم الدفعات شهرياً كي يستقر العام الدراسي. 
 
رابطة معلمي التعليم الأساسي: بدل الإنتاجية حق للمعلمين النازحين ولا تعليم في الدوام المسائي دون أجر عادل

محليات

رابطة معلمي التعليم الأساسي

التعليم الأساسي

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