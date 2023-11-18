الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-11-18 | 01:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

 

النهار

أشارت مصادر مصرفية إلى أنه لم يتم التفاهم مع مصرف لبنان حول التعميم الوسيط رقم ٦٨٢ وأن جمعية المصارف طلبت توضيحات محددة ليصار بموجبها عرض الموضوع على مجلس إدارة الجمعية لاعطاء الرأي حول موضوع التعميم المذكور.

 

وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أصدر التعميم الرقم 682، بعد التفاهم مع المصارف، يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31 – 10 – 2019، بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.

 

مع العودة الجزئية لفتح مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت والمناطق، تنشط حركة السماسرة على نحو يفوق بكثير ما كان يحصل في المراحل السابقة.

 

يقوم مرجع سياسي بجولات على بعض القرى والبلدات ويزور كبار المشايخ لإصلاح ذات البين بعد حصول تباينات وخلافات لاتزال ارتداداتها مستمرة حتى اليوم

 

البناء

رأى خبراء عسكريون في قرار تسريح الجزء الأكبر من الاحتياط من جيش الاحتلال بداعي الخسائر الاقتصادية دليلاً على أن العملية العسكرية البرية استنفدت سقوفها وأن لا صحة للحديث عن هجوم على جنوب غزة، بينما الشمال لا يزال ساحة قتال مفتوح، وكذلك ينفي الحديث عن تصعيد مع جبهة لبنان كما يهدّد مسؤولو الكيان. والأرجح أن للتسريح علاقة بمسار التفاوض وقناعة حكومة الكيان بأنه لم يعد ما يمكن فعله عسكرياً.

أكدت مصادر عسكرية أن يوم الجمعة سجل أعلى عدد لعمليات المقاومة على جبهة لبنان مع الرقم 15 عملية كلها انتهت بإصابات بين قتلى وجرحى وتدمير عتاد حربي بما في ذلك دبابات. وسجل أيضاً أعلى نسبة قتلى لجيش الاحتلال في جبهات غزة، حيث عمليات الاشتباك والقنص وتفجير الدبابات سجلت رقم 21 هجوماً. وسجلت إحدى عمليات القنص في بيت حانون وحدها سقوط ثلاثة قتلى من جيش الاحتلال بما يجعله الجمعة الأسود بالنسبة لجيش الاحتلال.

 

اللواء

ثمة من يتحدث عن تكرار تجربة موظف سابق غير مدني، مع موظف شبيه له، مع اختلاف الموقع والدور.

ما زالت الاستقطابات الطائفية والحزبية تتحكم بمسار انتخابات نقابية «سيادية»، ولم تخرج، بنظر عارفين عن المرات السابقة..

تجري طبخة، تشارك فيها الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، لإيصال قيادة جديدة في مناطق السلطة، وصولاً إلى القطاع!

 

نداء الوطن

 

يعتزم مرجع روحي الدعوة إلى اجتماع للمسؤولين في المناطق بغية توحيد الخطاب تجاه قضية غزة والحؤول دون دخول جهة سياسية للاستفادة من التشرذم الحاصل.

 

يؤكد مسؤول رفيع أمام زواره انه لا يتلوّن بمواقفه ولا يتحدث عدة لغات في ما خصّ موضوعاً أمنياً دقيقاً.

 

بدأت جهات اقتصادية وضع دراسة قانونية حول عدم دستورية اقتراح فرض ضرائب على المقترضين الذين سددوا قروضهم على غير سعرها الحقيقي.

 

 

الأنباء

مرجع رسمي يحاول وضع قوى سياسية من لون محدد أمام مسؤولياتها عن مواقفها السابقة والحالية.

يواصل نائب بارز المواربة والتهرب بطرق مختلفة من الالتزام بالسير بملف ضروري.

 الجمهورية

ـ يشهد مطلع الأسبوع المقبل تطوراً في ملف حساس للغاية، لجهة محاولة حسمه حكومياً.

ـ يقول سفير عربي إنّ عنف المواجهات في غزة لم يمنع تقدّم مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و»حماس».

ـ بدّدت إتصالات مسؤول حزبي شكوكاً تكوّنت لدى مرجعية مسيحية عليا حول مسؤولية حزبه عن تهجّمات عنيفة ضد هذه المرجعية في وسائل تواصل إجتماعي.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

اسرار الصحف

الانتخابات الرئاسية

جوزيف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد : عدوان اسرائيلي فجر اليوم استهدف معملا للالمينيوم على طريق تول - الكفور في النبطية
حزب الله: أسقطنا مسيّرة للعدو بصاروخ أرض-جو فجر اليوم

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023