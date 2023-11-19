مراسلة الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف عيتا الشعب

كتائب القسام: منذ صباح اليوم تمكنا من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وتدمير 17 آلية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة