نداء الوطن: قلق متزايد في البيت الابيض إزاء تفاقم التوترات جنوب لبنان

كتبت صحيفة نداء الوطن، "عن أهمية زيارة مستشار بايدن لاسرائيل، يقول مسؤولون أميركيون إن هناك قلقاً متزايداً في البيت الأبيض من أنّ العمل العسـ كري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية".