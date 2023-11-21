نداء الوطن: قلق متزايد في البيت الابيض إزاء تفاقم التوترات جنوب لبنان
كتبت صحيفة نداء الوطن، "عن أهمية زيارة مستشار بايدن لاسرائيل، يقول مسؤولون أميركيون إن هناك قلقاً متزايداً في البيت الأبيض من أنّ العمل العسـ كري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية".
ويضيف هؤلاء المسؤولون: «يشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق، من أنّ إسرائيل تحاول استفزاز الحزب واختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجرّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى مزيد من الصراع".
ومن المتوقع أن يلتقي آموس هوكشتاين وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.