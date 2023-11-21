الأنباء: ميقاتي أعرب عن تفاؤله بايجاد مخرج مقبول لموضوع قائد الجيش

لفتت مصادر سياسية في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية، الى أن "الجهود التي يبذلها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج مقبول لهذه المسألة من أجل تمرير التمديد لقائد الجيش بإجماع معظم القوى السياسية، مستفيداً من الموقف الصارم للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتفريط بموقع قائد الجيش، لأنه من غير المسموح بحسب الراعي أن تنتقل عدوى الشغور في الرئاسة الأولى وفي حاكمية مصرف لبنان الى قيادة الجيش".

