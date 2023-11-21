العدو الاسرائيلي يستهدف عدداً من الصحافيين على مثلث طيرحرفا جنوب لبنان

المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ#الجديد: العدو الاسرائيلي لم يحقق اي اهداف عسكرية سوى انه قتل الصحافيين وقصف الشقق السكنية واليوم يستهدف المستشفيات