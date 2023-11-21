المكاري عزى قناة الميادين: إسرائيل الغادرة تستهدف الطواقم الإعلامية ضاربةً بالمواثيق الدولية عرض الحائط

كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على منصة "إكس":"في يوم التلفزيون العالمي، تستهدف إسرائيل الغادرة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان، ضاربةً بالمواثيق الدولية عُرض الحائط، ومشرعةً الأبواب لشريعة الغاب التي تتقن كلّ مفرداتها، حيث ترى في كلّ ما هو أمامها فريسة، ولا تميّز بين بشر وحجر، وبين إعلامي ولا إعلامي. تعازينا لقناة الميادين والراحة لأرواح المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري والمواطن حسين عقيل".