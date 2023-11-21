حركة أمل: لا يتوانى العدو الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم البشعة ضد الصحافيين



بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل





لا يتوانى العدو الإسرائيلي عن ارتكاب الجرائم البشعة ضد الصحافيين مرة جديدة، متجاهلا كل القوانين الدولية والإنسانية التي تحمي المدنيين والصحافيين في الحروب والمعارك.



يدين المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل العمل الإجرامي الإسرائيلي الجبان الذي ارتكبه الإحتلال صباح اليوم مستهدفا فريق عمل الميادين في جنوب لبنان خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الوقائع الميدانية للعدوان الإسرائيلي المتواصل.



ان المكتب الإعلامي في حركة أمل إذ يعزي قناة "الميادين" ورئيس مجلس إدارتها غسان بن جدو باستشهاد الزميلين الإعلاميين فرح عمر وربيع المعماري والمواطن حسين عقيل، ويؤكد أن العدو الإسرائيلي ورغم كل اجرامه لن يسكت صوت الحقيقة والقلم المقاوم.



ويدعو المكتب الإعلامي لحركة أمل الى محاسبة كيان العدو امام المحافل الدولية، لإظهار صورة إرهابه الحقيقية أمام العالم أجمع.



الرحمة للشهداء

وأمل بنصره تعالى وعودة الامام القائد ورفيقيه