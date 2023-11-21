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وزير الدفاع اعرب عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين"

2023-11-21 | 06:15
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وزير الدفاع اعرب عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة &quot; الميادين&quot;
وزير الدفاع اعرب عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين"


اعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين" الشهيدة فرح عمر والمصور الشهيد ربيع المعماري ورفيقهما ، باعتداء مباشر من العدو الاسرائيلي قبل ظهر اليوم في طيرحرفا في الجنوب . 
وقال الوزير سليم : ان هذا الاعتداء يأتي في سلسلة اعتداءات ضد الاعلاميين والمدنيين ترتكبها اسرائيل يومياً في لبنان وفي فلسطين على حد سواء ، والهدف واحد هو حجب الحقائق التي تنقلها وسائل الاعلام عن المجازر التي تقوم بها اسرائيل والتي لم تردعها الادانات العربية والدولية التي تتصاعد يوماً بعد يوم ، ما يكشف مرة اخرى طبيعتها العدوانية واهدافها التوسعية .
اني اذ ادين بشدة الجرائم الاسرائيلية المتتالية واخرها استهداف الصحافيين ورفيقهما ، اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الثلاثة والى اسرة محطة " الميادين" ، وادعو الى موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي .
وزير الدفاع اعرب عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين"

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موريس سليم

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