وزير الدفاع اعرب عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين"



اعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة " الميادين" الشهيدة فرح عمر والمصور الشهيد ربيع المعماري ورفيقهما ، باعتداء مباشر من العدو الاسرائيلي قبل ظهر اليوم في طيرحرفا في الجنوب .

وقال الوزير سليم : ان هذا الاعتداء يأتي في سلسلة اعتداءات ضد الاعلاميين والمدنيين ترتكبها اسرائيل يومياً في لبنان وفي فلسطين على حد سواء ، والهدف واحد هو حجب الحقائق التي تنقلها وسائل الاعلام عن المجازر التي تقوم بها اسرائيل والتي لم تردعها الادانات العربية والدولية التي تتصاعد يوماً بعد يوم ، ما يكشف مرة اخرى طبيعتها العدوانية واهدافها التوسعية .

اني اذ ادين بشدة الجرائم الاسرائيلية المتتالية واخرها استهداف الصحافيين ورفيقهما ، اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الثلاثة والى اسرة محطة " الميادين" ، وادعو الى موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي .