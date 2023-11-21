الكتائب اللبنانية تعزي قناة الميادين وتدين استهداف الجسم الصحافي

صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب البيان التالي:"للمرة الثالثة تستهدف إسرائيل الفرق الإعلامية بضربات مباشرة متجاوزة كل القوانين والأعراف الدولية التي تحمي الفرق الصحافية أثناء تغطيتها للحروب".

يندد جهاز الإعلام في حزب الكتائب بهذه الاستهدافات الهمجية، ويطالب من جديد بتحييد الصحافيين والفرق الإعلامية عن هذه الحرب، فهم ليسوا طرفًا فيها وينقلون صورة الحقيقة.



ويتقدم الجهاز بأحر التعازي من عائلتي الزميلين فرح عمر وربيع معماري ومؤسستهم الإعلامية، آملاً أن تكون خاتمة المآسي على الجسم الإعلامي الحر ودافعًا لإنهاء هذه الحرب على الفور".