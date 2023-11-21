اللواء ابراهيم عن استشهاد مراسلي "الميادين": جريمة حرب جديدة في سجل كيان لا يولد غير العنف وسفك الدماء

تقدم اللواء عباس ابراهيم، في بيان ب"أصدق وأحر مشاعر العزاء لذوي وعائلات الشهيدين الإعلاميين فرح عمر وربيع معماري، وقال: "والعزاء موصول لقناة الميادين الشاهدة على الحق والمنتصبة ذودا عن حقيقة وطبيعة العدوان الإسرائيلي الذي يخوض أشرس وأعنف الحروب من فلسطين إلى لبنان مستهدفا المستشفيات والصحافيين والأبرياء".