حزب الله : استهدفنا صباح اليوم تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

اصدر حزب الله بيانا جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"