بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة #بيت_ياحون الليلة الماضية مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب #محمد_رعد pic.twitter.com/8KITQM4rF2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 23, 2023
بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة #بيت_ياحون الليلة الماضية مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب #محمد_رعد pic.twitter.com/8KITQM4rF2
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