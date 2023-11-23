بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

طاهر النونو لـ #الجديد : بعد الهدنة المرتقبة لأربعة ايام قد نستطيع الوصول الى تفاهمات جديدة باشكال مختلفة واذا قرر الاحتلال الاستمرار بالعدوان على شعبنا الفلسطيني فان من واجبنا المقاومة والدفاع عن شعبنا