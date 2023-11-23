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محليات

بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

2023-11-23 | 03:19
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بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد
بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

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بالفيديو – المنزل الذي استهدفه الاحتلال في بيت ياحون مما أدى لاستشهاد خمسة مقاومين بينهم نجل النائب محمد رعد

محليات

بيت ياحون

محمد رعد

المقاومة

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