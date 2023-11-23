بالفيديو - النائب إبراهيم الموسوي خلال مراسم وداع الشهيد عباس رعد: نشعر بالإعتزاز.. وحزب الله عقله بارد ويحسب حساباته جيداً

النائب #إبراهيم_الموسوي خلال مراسم وداع الشهيد #عباس_رعد: نشعر بالإعتزاز.. و #حزب_الله عقله بارد ويحسب حساباته جيداً @Jacintheantar pic.twitter.com/rbc7bxMnDt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 23, 2023
النائب #إبراهيم_الموسوي خلال مراسم وداع الشهيد #عباس_رعد: نشعر بالإعتزاز.. و #حزب_الله عقله بارد ويحسب حساباته جيداً @Jacintheantar pic.twitter.com/rbc7bxMnDt
إبراهيم ريحان : نتنياهو ذاهب الى نهاية حياته السياسية.. وهذا هو التوجّه الأميركي
إبراهيم ريحان عن الملف الرئاسي: زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي.. وهذا ما قاله عن قيادة الجيش