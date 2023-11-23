كرامي معزياً رعد: لك أيها الأخ العزيز أصدق مشاعر التبريك وأصدق الدعاء بالصبر

كرامي معزياً رعد: لك أيها الأخ العزيز أصدق مشاعر التبريك وأصدق الدعاء بالصبر



غزّى النائب فيصل كرامي النائب محمد رعد بإستشهاد نجله، وكتب عبر منصة "أكس": "الى الحاج محمد رعد اقول ان الكلمات قاصرة حين يتعلق الامر بخسارة الابن وفلذة الكبد، لكن الله تعالى اصطفاك بخسارة هي الربح والظفر باعمق معانيهما مع استشهاد المجاهد الشهيد عباس (سراج) في معركة الأمة.. لك ايها الاخ العزيز اصدق مشاعر التبريك واصدق الدعاء بالصبر الى فقدان الاحبة".