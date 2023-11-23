إبراهيم ريحان : ضربة الأمس بمثابة إغتـ-ــيال.. والهدنة بعيدة عن الحدود الجنوبية

إبراهيم ريحان : ضربة الأمس بمثابة إغتـ-ــيال.. والهدنة بعيدة عن الحدود الجنوبية

