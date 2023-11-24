"بجدول لقاءات محدود جداً" ... "الأخبار": مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الاخبار" عن "زيارة يقوم بها مسؤولون قطريون إلى لبنان بعيداً عن الإعلام، بجدول لقاءات محدود جداً، لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ المتوقّع في قيادة الجيش".

وعلمت الصحيفة أن الكلام السياسي في الكواليس لم يغِب في عزّ الحرب واشتعال الجبهة الجنوبية، بل ثمة من كانَ يرى ضرورة للذهاب إلى حل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، استباقاً لأي سيناريو يمكن أن يواجهه البلد، ولا سيما توسّع دائرة الحرب.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي زار الدوحة قبل نحو شهر، تمنّى على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استئناف الوساطة القطرية وإعادة إرسال موفد من الدوحة إلى بيروت". وتردّدت معلومات أن "طلب رئيس الحكومة كانَ منسّقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وعلمت "الأخبار" أن "تواصلاً قطرياً حصل مع مسؤولين في حزب الله للوقوف على رأيهم بفائدة حضور وفد قطري واستئناف الجولة الرئاسية من دون أن يحصلوا على جواب مشجّع". إلا أنه وبعد أسبوعين على هذه المعطيات، يجري التداول على نطاق ضيق في معلومات عن وجود موفد قطري لم يتأكد إن كان "أبو فهد" جاسم آل ثاني أو شخصية أخرى، خصوصاً أن "الحركة التي يقوم بها تحاط بالسرية".

ولفتت المصادر إلى أن "الدوحة لا تزال تنطلق في مقاربتها من مبدأ الخروج من الخيارات الرئاسية التي كانت مطروحة على الطاولة والذهاب إلى أسماء توافقية، ممن اقترحتها سابقاً كالمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري"، لكنها في الموازاة تعمل أيضاً على "حل أزمة قيادة الجيش بمحاولة إقناع القوى السياسية بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي هو أحد مرشحيها للرئاسة".