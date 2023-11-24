الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"بجدول لقاءات محدود جداً" ... "الأخبار": مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش

2023-11-24 | 02:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;بجدول لقاءات محدود جداً&quot; ... &quot;الأخبار&quot;: مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش
"بجدول لقاءات محدود جداً" ... "الأخبار": مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش

"بجدول لقاءات محدود جداً" ... "الأخبار": مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الاخبار" عن "زيارة يقوم بها مسؤولون قطريون إلى لبنان بعيداً عن الإعلام، بجدول لقاءات محدود جداً، لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ المتوقّع في قيادة الجيش".

وعلمت الصحيفة أن الكلام السياسي في الكواليس لم يغِب في عزّ الحرب واشتعال الجبهة الجنوبية، بل ثمة من كانَ يرى ضرورة للذهاب إلى حل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، استباقاً لأي سيناريو يمكن أن يواجهه البلد، ولا سيما توسّع دائرة الحرب.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي زار الدوحة قبل نحو شهر، تمنّى على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استئناف الوساطة القطرية وإعادة إرسال موفد من الدوحة إلى بيروت". وتردّدت معلومات أن "طلب رئيس الحكومة كانَ منسّقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

 

وعلمت "الأخبار" أن "تواصلاً قطرياً حصل مع مسؤولين في حزب الله للوقوف على رأيهم بفائدة حضور وفد قطري واستئناف الجولة الرئاسية من دون أن يحصلوا على جواب مشجّع". إلا أنه وبعد أسبوعين على هذه المعطيات، يجري التداول على نطاق ضيق في معلومات عن وجود موفد قطري لم يتأكد إن كان "أبو فهد" جاسم آل ثاني أو شخصية أخرى، خصوصاً أن "الحركة التي يقوم بها تحاط بالسرية".

 ولفتت المصادر إلى أن "الدوحة لا تزال تنطلق في مقاربتها من مبدأ الخروج من الخيارات الرئاسية التي كانت مطروحة على الطاولة والذهاب إلى أسماء توافقية، ممن اقترحتها سابقاً كالمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري"، لكنها في الموازاة تعمل أيضاً على "حل أزمة قيادة الجيش بمحاولة إقناع القوى السياسية بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي هو أحد مرشحيها للرئاسة".

"بجدول لقاءات محدود جداً" ... "الأخبار": مسؤولون قطريون يزورون لبنان لاستئناف البحث في الملف الرئاسي وأزمة الفراغ في قيادة الجيش

محليات

جوزيف عون

الدوجة

قطر

نجيب ميقاتي

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى لـ #الجديد : مصرون على التمديد لقائد الجيش ورأينا سيكون واضحا وصريحا في حال دعا الرئيس بري لجلسة لمجلس النواب يكون مطروحاً فيها التمديد لقائد الجيش
جنبلاط لـ"الجمهورية" عن الهدنة في غزة : لست مطمئناً ... ولا نعرف من يُدير فعلياً معبر رفح

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع
07:06

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

07:06

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد
Play
06:41
Play

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

06:41

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023