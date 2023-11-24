بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع pic.twitter.com/xSYev91N0V
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2023
طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع pic.twitter.com/xSYev91N0V
الهدوء الحذر يسيطر على الحدود الجنوبية.. كيف يبدو المشهد المسائي؟
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.