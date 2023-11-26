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محليات

سركيس نعوم : هكذا سيكون شكل المنطقة الجديد في المرحلة المقبلة

2023-11-26 | 06:41
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سركيس نعوم : هكذا سيكون شكل المنطقة الجديد في المرحلة المقبلة

سركيس نعوم : هكذا سيكون شكل المنطقة الجديد في المرحلة المقبلة

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سركيس نعوم : هكذا سيكون شكل المنطقة الجديد في المرحلة المقبلة

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سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة

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سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة
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سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة

سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة

06:36

سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة

سركيس نعوم يتحدث عن دور إيران في المنطقة: "إسرائيل" لا تستطيع الإستمرار بدون حماية غربية مباشرة

الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط
06:26

الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "رغم الكارثة التي تضرب صميم مصالح لبنان، ما زالت القطيعة السياسية جارفة، ولا حل بهذا البلد دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الإستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط، ومجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن، ولأن المنطقة على فوهة بركان نحن أمام فرصة جدية لشطب الفراغ الوطني، خاصة أنّ القرابين كبيرة والأثمان بحجم ذهب لبنان والمنطقة".

06:26

الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "رغم الكارثة التي تضرب صميم مصالح لبنان، ما زالت القطيعة السياسية جارفة، ولا حل بهذا البلد دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الإستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط، ومجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن، ولأن المنطقة على فوهة بركان نحن أمام فرصة جدية لشطب الفراغ الوطني، خاصة أنّ القرابين كبيرة والأثمان بحجم ذهب لبنان والمنطقة".

نعيم قاسم: لن نسمح لدول الإستكبار برسم حدود ومسار حريتنا
06:15

نعيم قاسم: لن نسمح لدول الإستكبار برسم حدود ومسار حريتنا

أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا لـ "الشهيد على طريق القدس" عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في النادي الحسني لبلدة جباع بحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وقيادات وشخصيات حزبية وسياسية وامنية وعسكرية وروحية واجتماعية واعلامية وحشد من المواطنين.

06:15

نعيم قاسم: لن نسمح لدول الإستكبار برسم حدود ومسار حريتنا

أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا لـ "الشهيد على طريق القدس" عباس محمد رعد نجل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في النادي الحسني لبلدة جباع بحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وقيادات وشخصيات حزبية وسياسية وامنية وعسكرية وروحية واجتماعية واعلامية وحشد من المواطنين.

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