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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

2023-11-27 | 06:12
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.

وأعلنت ورونيكا بعد الاجتماع:"أتيت لأبلغ دولة الرئيس عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، كما ان موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان".
وإجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري يرافقه مجلس قيادة الأمن العام الذي ضم العميد يوسف المدور، العميد رمزي الراسي، العميد فوزي شمعون، والعميد ربيع قصب، في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب ياسين ياسين ووفدا من رجال الأعمال في البقاع الغربي وراشيا وجزين، يتقدمه رئيس اتحاد بلديات القرعون يحيي ضاهر.
واعلن النائب ياسين بعد اللقاء:" أتينا كوفد من أصحاب المؤسسات في البقاع الغربي  وراشيا وجزين وعرضنا لموضوع التعرفة المرتفعة وغير العادلة  للكهرباء. ونقلنا الى دولة الرئيس بأن المؤسسات اللبنانية غير قادرة على الإستمرار في ظل الزيادة العالية في هذه التعرفة".
أضاف: لقد قامت وزارة الطاقة  السنة الماضية بزيادة التعرفة ضمن خطة تتضمن اجراءات معينة، ولم يتم الالتزام بهذه الخطة وبالاجراءات، ولقد تطرق صندوق النقد الدولي لهذا الموضوع لافتا الى ان زيادة التعرفة من دون زيادة التغذية غير مجدي.لقد شددنا على أن أصحاب المؤسسات غير قادرين على الإستمرار في ظل زيادة تعرفة الكهرباء التي بلغت اضعافا مضاعفة عما كانت عليه، خصوصا المؤسسات الصغيرة التي هي العمود الفقري للاقتصاد والتي تستورد وتصدر وتصنع المنتجات اللبنانية، وبذلك نكون نشجع الاقتصاد غير الشرعي والتهريب.اشار دولته الى أنه سيتحدث مع وزير الطاقة ومع اللجنة المسؤولة ومع مؤسسة كهرباء لبنان على أمل أن يلتفتوا الى هذه المؤسسات التي لا تزال صامدة وتجاهد للبقاء في لبنان.
واستقبل الرئيس ميقاتي متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور يرافقه النائب السابق نضال طعمه والاستاذ جورج رزق.
وأعلن المطران منصور بعد اللقاء :"جئت مع مدراء المدارس التابعة للمطرانية لزيارة الرئيس ميقاتي وعرضنا له المطالب التربوية والتعليمية، ووجدنا لديه كعادته كل روح إيجابية لخدمة اي منطقة في لبنان، ونحن نشكره جدا على الروح الطيبة والسماع لطلباتنا والتجاوب معنا.
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس إدارة "شركة طيران للشرق الأوسط" محمد الحوت، وعرض معه أوضاع الشركة. 
كما إستقبل وفدا من مجلس أمناء كلية الامام الأوزاعي وتم خلال اللقاء بحث مواضيع تربوية تخص الكلية.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا الحكومية

محليات

نجيب ميقاتي

السرايا الحكومية

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