بوحبيب بعد لقائه بارولين: توافقنا أن لا حل سوى حل الدولتين وضرورة استمرار الهدنة وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في روما: "توافقنا أن لا حل سوى حل الدولتين وضرورة استمرار الهدنة، وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم".

وأضاف: "شعرت بقلق فاتيكاني على الوضع في لبنان والمراوحة السياسية في الوضع اللبناني"، مشيرا الى أنه "لمس تفهم الفاتيكان لموقف لبنان من موضوع النزوح ورغبة في المساعدة".

ويعود بوحبيب من روما إلى بيروت غدا، بعد إنهاء جولة اتصالات ديبلوماسية تخللتها محطات عدة في بروكسل ولاهاي وبرشلونة.