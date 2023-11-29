"الشرق الأوسط": ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

وفالت مصادر قريبة من بكركي لـ "الشرق الأوسط" إنه "لا نقاش حالياً بين (التيار) والبطريركية بخصوص ملف قيادة الجيش باعتبار أن موقف كل من الطرفين بات واضحاً تماماً، لكن هذا لا يعني أن هناك قطيعة بينهما، وأن قنوات التواصل غير موجودة"، مشددة على أن "البلد في حالة حرب، وبالتالي لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظروف كهذه".وتضيف المصادر لـ"الشرق الأوسط": "ما تدفع باتجاهه بكركي هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المنطقة على أبواب تفاهمات وتسويات كبيرة لا يجوز أن يكون لبنان غير مؤثر فيها.. وكلنا يعلم أن من يمثل لبنان هو رئيسه، وبالتالي استمرار حالة الشغور الرئاسي سيعني استمرار تجاهل لبنان ما يهدد بأن تأتي أي تسوية على حسابنا".