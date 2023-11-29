"الشرق الأوسط": ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "محاولات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لتحسين علاقته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي تعثرت بعد أكثر من خلاف نشب بينهما، بعد الخلاف المستجد حول كيفية مقاربة ملف قيادة الجيش. وأعاد هذا الملف علاقتهما التي تحسنت بشكل ملحوظ أخيراً، خطوات إلى الوراء؛ إذ يُحال قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، في يناير (كانون الثاني) المقبل، ويُفترض أن تقوم الحكومة بتمديد مهمته أو تعيين بديل عنه؛ منعاً للشغور في موقع قيادة الجيش، لكن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال، وهناك معارضة مسيحية لقيامها بذلك في ظل الفراغ الرئاسي".
وفالت مصادر قريبة من بكركي لـ "الشرق الأوسط" إنه "لا نقاش حالياً بين (التيار) والبطريركية بخصوص ملف قيادة الجيش باعتبار أن موقف كل من الطرفين بات واضحاً تماماً، لكن هذا لا يعني أن هناك قطيعة بينهما، وأن قنوات التواصل غير موجودة"، مشددة على أن "البلد في حالة حرب، وبالتالي لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظروف كهذه".
وتضيف المصادر لـ"الشرق الأوسط": "ما تدفع باتجاهه بكركي هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المنطقة على أبواب تفاهمات وتسويات كبيرة لا يجوز أن يكون لبنان غير مؤثر فيها.. وكلنا يعلم أن من يمثل لبنان هو رئيسه، وبالتالي استمرار حالة الشغور الرئاسي سيعني استمرار تجاهل لبنان ما يهدد بأن تأتي أي تسوية على حسابنا".