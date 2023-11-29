فادي كرم : القوات ستشارك في أي جلسة تشريعية.. وهذا هدفنا من التمديد لقائد الجيش

فادي كرم : القوات ستشارك في أي جلسة تشريعية.. وهذا هدفنا من التمديد لقائد الجيش

