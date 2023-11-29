قائد الجيش إستقبل المبعوث الفرنسي.. لودريان: سنستمرّ في الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان بحضور السفير الفرنسي في لبنان السيد Hervé Margo وتناول البحث الوضع العام في لبنان وآخر التطورات في الجنوب.